Le mama ve, kaj se je dogajalo v 89 minutah od Dankinega izginotja do klica na pomoč

Inšpektorji za tehnološki kriminal so ugotovili, da je dan pred izginotjem in na dan izginotja Danke Ilić njena mama iz telefona izbrisala številna sporočila in klice. Sporočila in klice je mogoče izbrisati iz telefona, vendar ostanejo v podatkovni bazi. Mati je pred izginotjem posnela tri fotografije deklice iz različnih zornih kotov, je lokalnim medijem povedal vir iz srbske policije. Navajajo še, da med zaslišanjem ni potočila niti solze, ampak je vse skupaj hladnokrvno prenesla.

Deklica iz primestnega naselja Banjsko Polje blizu mesta Bor v Srbiji je izginila v torek okoli 13.45, iskanje pa poteka že več dni. Oddelek za izredne razmere ministrstva za notranje zadeve Srbije je v petek na teren poslal dve posebni reševalni ekipi, ki sta nadaljevali podrobno iskanje dveletne deklice, zaradi česar je bil v Srbiji prvič aktiviran mednarodni alarm Amber Alert.

Ko je zapustila hišo, punčke ni bilo tam, zato jo je začela iskati sama. FOTO: Pixsell

Specializirane ekipe za reševanje iz ruševin iz Beograda in Novega Sada so s psi reševalci začele podrobno preiskovati okolico hiše, pred katero je deklica izginila. Preiskovalci morajo natančno ugotoviti, kaj se je zgodilo med časom, ko je Danka izginila, in časom, ko je njena mama poklicala policijo. To obdobje je trajalo približno 89 minut.

V tistem obdobju je veliko nejasnosti in nelogičnosti, predvsem v izjavah mame Ivane, ki je bila z Danko zadnja v stiku. Po prejšnji izjavi je v torek z Danko in triletnim sinom prišla na Banjsko polje, v staro hišo svojih staršev. V nadaljevanju je povedala, da je za trenutek stopila v hišo, da bi dala sinu vode, Danka pa je ostala na dvorišču.

A ko je prišla policija, so bila vrata zaklenjena. Kot je povedala, ko je zapustila hišo, punčke ni bilo tam, zato jo je začela iskati sama, šele po uri in pol pa je poklicala moža Dušana in policijo. Zakaj je mama, ko je z otroki prišla na Banjsko polje, avto parkirala za hišo, če je bil spredaj prostor, ni znano, postavlja pa se tudi vprašanje, zakaj je otroke v dežju peljala v zapuščeno hišo.

Mama ne sme na poligraf

V nadaljevanju preiskave so policisti med drugim zaslišali starše, sorodnike in sosede, da bi v mozaiku preiskave zložili čim več koščkov. Skupaj več kot 10 ljudi. Med njimi sta bila dva moška, ​​ki sta blizu materi Ivani Ilić. Dankina mama se je videvala z obema, si izmenjala številna sporočila in bila z njima v skoraj vsakodnevnem stiku. Oba sta opravila poligraf in ga prestala. Ugotovili so, da z izginotjem male Danke nimajo nobene zveze, prav tako nobenih informacij o punčki. Poleg njih so bili zaslišani Ivanini prijatelji in tudi njena ožja družina. Poligraf je prestal tudi Dankin oče, mama pa ne sme na poligrafsko preiskavo, ker je noseča pet mesecev.

»Poligraf sam po sebi ni škodljiv za zdravje ljudi, povzroča pa stres in nelagodje, zato naj nosečnice na takšno testiranje ne hodijo. Poleg tega je njena fiziologija motena in nima normalnih fizioloških reakcij,« pojasni protokole testiranja dolgoletni kriminalist.

»Pred poligrafskim testiranjem testiranci ne smejo uživati ​​mamil, alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Če je oseba pod terapijo, potem je to treba upoštevati pri analizi. S poligrafom izmerimo trebušno in pljučno dihanje, krvni tlak in pulz, merimo njegov dvig in padec. Posebni senzorji merijo potenje ali reakcijo kože. Pretok krvi merimo tudi s pletizmografom, ki deluje na principu prosojnosti kože. In sam stol je senzoričen, zato je tudi gibanje izmerjeno. Natančnost poligrafskih testiranj je od 90 do 95 odstotkov,« dodaja.

Lažne informacije

Srbsko notranje ministrstvo je v sredo zvečer po 27 urah podrobnega iskanja prekinilo preiskavo območja in navedlo, da vsi dosedanji rezultati in ugotovitve kažejo, da deklice ni na preiskanem območju, velikem okoli 10 kvadratnih kilometrov. V iskanje je bilo vključenih več kot 500 pripadnikov MUP-ja, vključno z žandarmerijo s službenimi psi. Angažirani so bili helikopterji, brezpilotna letala s termovizijskimi kamerami, Gorska reševalna služba, lovci, gasilci in prostovoljci, pomoč pa so ponudili tudi kolegi iz Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS).

Policija je medtem v četrtek aretirala tri ljudi iz Bosne in Hercegovine, ki so na TikToku posneli video, kot da je iz njihovega doma izginila punčka.

»Skrbi nas, majhna je! Ves čas gledamo televizijo in beremo novice. Vsakič znova upamo, da smo jo našli, a nič. Sta dobra starša, pogosto sta hodila z otroki,« so povedali sosedje družine Ilić, poroča 24sata.hr.