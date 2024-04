Teden z Luno: marsikdo se bo počutil kot ožeta cunja

Ponedeljek, 29. 4. Čeprav nas bo Luna v kozorogu silila v delo in načrtovanje, bo življenjske energije danes manj. Marsikdo se bo zaradi konjunkcije Marsa in Neptuna počutil kot ožeta cunja in bo potreboval počitek in odklop. Omenjena konjunkcija nas opozarja tudi, da ni dobro biti naiven in je treba vsako stvar dobro premleti, preden se odločimo. Popoldne v bika prestopi Venera, a jo bomo sprva prej čutili kot močno željo, ki jo bo težje uresničiti, kot umirjenost in stabilnost.

Torek, 30. 4. Vse do petih popoldne bo Luna v resnem kozorogu in Mars čisto na koncu znamenja, tako da bo občutek odgovornosti močan, utrujenost, izžetost pa ovirala uspešno uresničevanje lastnih ciljev. Poznopopoldanski prehod Lune v znamenje vodnarja nas bo odprl za druženje, zabavo, vendar zna biti nekaj več nesreče v odnosih, poudarjene strasti, težje uresničljive želje.

Sreda, 1. 5. Luna v družabnem vodnarju nas spodbuja, da se družimo, povezujemo. Z Luno v levu ni dobro ostajati doma, ker se nas tam lahko loti nemir – ali ure požre igranje igric ali izgubljanje časa na družbenih omrežjih. Pokličimo prijatelje, pojdimo med ljudi, da bomo delovali bolj v skladu z nebom.

Četrtek, 2. 5. Pluton se obrača retrogradno in nas kliče, da pogledamo, kaj je treba spustiti, kaj nam ne služi več, čemu smo se preveč zavezali. Določne želje bo treba spustiti, za druge se bo treba boriti. Znati ločiti, kaj je dobro za nas in kaj ne, bo ključno. Zjutraj bo nekaj vznemirjenja, nepričakovane spremembe. Nato bo do večera prevladovala bolj nemirna energija. Malo pred osmo zvečer Luna vstopi v ribi in nas pomiri.

Petek, 3. 5. Petek je nakazan prijetno. Luna v ribah bo v harmoniji z Venero, torej bomo umirjeni in prijazni. Marsov sekstil s Plutonom budi tako strasti kot voljo do športa in dela. Zvečer imamo možnost spodbudnih in konstruktivnih dogovorov.

Sobota, 4. 5. Pred nami je zelo mirna in prijetna sobota. Vse bo delovalo precej umirjeno. Idealno bi bilo, da bi se znašli nekje ob vodi. Še najbolj nas bo klicalo morje. V teh dneh je pomembno, da tudi več pijemo in se sprostimo. Večerne ure naj bodo namenjene odklopu, umetnosti, navdihu ali dobremu filmu.

Nedelja, 5. 5. Luna v ovnu bo pospešila energijo in nas spodbudila v akcijo. Nujno je, da smo fizično aktivni, drugače se bo v nas nabiral nemir in bomo nezadovoljni s sabo, jezljivi in nepotrpežljivi. Luna v ovnu nas spodbuja tudi, da se lotimo stvari, ki jih še nismo počeli. Potrebovali bomo tiste dejavnosti, ki budijo našo tekmovalnost in adrenalin.