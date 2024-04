Toliko je samo lani zaslužila nekdanja hrvaška predsednica Kolinda

Se še spomnite nekdanje predsednice Hrvaške in velike prijateljice našega nekdanjega predsednika Boruta Pahorja? Na Kolindo Grabar-Kitarović merimo. Menda ji gre po izstopu iz politike zelo dobro.

Najprej smo poročali o njeni spremembi stasa, ko je izgubila kar nekaj kilogramov. Zdaj pa hrvaški portal Jutarnji list poroča tudi o njenih financah. Grabar-Kitarovićeva je leta 2022 namreč ustanovila svoje podjetje KGK Advising & Professional Services d.o.o. Kot piše Jutarnji list, je podjetje za leto 2023 izkazalo skupni prihodek v višini 219,3 tisoč evrov in dobiček v višini 146,9 tisoč evrov. Podjetje je menda vse prihodke ustvarilo z izvozom. Očitno gre Grabar-Kitarovićevi v zasebnem poslu zelo dobro.

Grabar-Kitarovićeva, ki je tudi direktorica podjetja, je le po dveh mesecih obstoja podjetja izkazala 28,4 tisoč evrov prihodkov in 25,7 tisoč evrov dobička. Podjetje je registrirano za več dejavnosti, med njimi so podjetniško in upravljavsko svetovanje, tržne raziskave in javnomnenjske raziskave, odnosi z javnostmi in poučevanje govorne komunikacije.