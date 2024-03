Ugledni odvetnik šokiral: »Ne verjamem, da jo bodo našli, kajti če je ne najdejo takoj ...«

Ugledni srbski odvetnik Toma Fila je komentiral primer pogrešane Danke Ilić, ki jo iščejo od torka, ko je izginila v Banjskem Polju pri Boru.

Ta znani odvetnik meni, da so na notranjem ministrstvu dali vse od sebe in to še vedno počnejo. »Mala Danka ni stara niti dve leti in v 15 minutah ne more priti daleč,« navaja odvetnikove besede Mondo.rs.

Policija je zaradi razkrivanja informacij povezanih s preiskavo izginotja pridržala policista policijske uprave Bor. Kakšne informacije je razkril in komu naj bi jih posredoval, za zdaj še ni znano.

Informacijo, da so na posestvu, kjer je izginila Danka, našli jamo, povezano z lokalnim rudnikom, odvetnik Fila komentira z dvomom.

»Ne gre za predor, ampak za namakalni kanal,« je poudaril Toma Fila in dodal, da če bi bil otrok tam, ne bi bil od kraja izginotja oddaljen več kot 500 metrov oziroma kilometer.

Uglednega odvetnika skrbi možnost, da so deklico odpeljali čez mejo. »Vzhodna Srbija je čudna, morda je celo s kom prečkala mejo, če jo je nekdo ugrabil,«.

Mamo pogrešane deklice so danes vnovič pripeljali na policijsko postajo, a kot pomoč pri različnih prejetih obvestilih. Pojavljajo se namreč izjave ljudi, ki naj bi Danko videli, je sporočilo srbsko notranje ministrstvo.

A Fila dvomi, da bodo deklico našli. »Ne verjamem, da jo bodo kdaj našli, kajti če je ne najdejo takoj, živo ali mrtvo, je vse videti kot trgovina z otroki,« sklene Toma Fila.