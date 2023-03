Kartel predal člane tolpe, odgovorne za ugrabitev

Mehiški predstavniki zakona so dobili prav posebno darilo: v enem izmed vozil, ki so jih iskali, so našli peterico zvezanih moških, z majicami, potegnjenimi čez glave. Ob njih pa sporočilo, s katerim se je mehiški mamilarski kartel, odgovoren za ugrabitev štirih Američanov, od katerih sta dva umrla, opravičil svojcem žrtev in obsodil nasilje članov tolpe, ki so izvedli ugrabitev.

»Odločili smo se, da izročimo tiste, ki so bili neposredno vpleteni in odgovorni za dogodke. Delovali so samovoljno in brez discipline,« so zapisali in v pismu še dodali, da so posamezniki ravnali v nasprotju s pravili kartela, ki vključujejo spoštovanje življenja in blaginje nedolžnih.

Spomnimo. Prejšnji petek so štirje Američani prestopili mejo v Matamorosu iz Teksasa, da bi eden od njih opravil lepotno operacijo. Naleteli so na obstreljevanje dveh mamilarskih tolp, nakar so jih ugrabili. Mehiške oblasti so ugrabljene, med katerimi sta bila dva mrtva, našle v torek na kliniki, kamor so jih odpeljali ugrabitelji, potem ko so ugotovili napako.

Od štirih ugrabljenih dva nista preživela.

Menili so namreč, da so temnopolti Američani člani ene od mamilarskih tolp s Haitija. V luči tega nesmiselnega nasilja se je frakcija Zalivskega kartela Škorpijoni zdaj opravičila prebivalcem Matamorosa na severovzhodu Mehike ob meji z ZDA, kjer so jih ugrabili. Opravičili so se tudi Mehičanki, ki je umrla v streljanju med ugrabitvijo, in štirim Američanom ter njihovim družinam. Bratranec ene od žrtev je dejal, da se njegova družina počuti odlično, ker ve, da je Eric Williams, ki je bil ustreljen v levo nogo, živ, vendar ne sprejema nobenega opravičila kartela, ki je kriv za ugrabitev. »To ne bo spremenilo ničesar glede trpljenja, ki smo ga preživeli.«