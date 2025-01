Kakšna drama: mož pripeljal ljubico v družinsko hišo, jezna žena je storila to

V Bjelovarju na Hrvaškem je prišlo do družinske drame, ko je mož (44) pripeljal svojo ljubico v družinsko hišo, kjer ga je pričakala jezna žena (45). Incident se je končal z odločitvijo sodišča, ki je oba, moža in ljubico, spoznalo za kriva prekrška.

Žena je na sodišču povedala, da je že nekaj mesecev vedela, da jo mož vara, zato se je ta preselil v pritličje hiše, medtem ko je ona ostala z otroki v zgornjem nadstropju. Kljub temu je mož pogosto prihajal v zgornje nadstropje, »kot da bi bil še vedno mož in oče«, je povedala.

Nekega večera je v dvorišču opazila moža, ki je želel ljubico pripeljati v hišo. Stopila je pred njo in ji prepovedala vstop. Po ženinih besedah je mož nanjo pljunil, ljubica pa jo je zgrabila za lase in odrivala. V prerivanju se je žena z roko opraskala ob fasado hiše.

Drugačni zgodbi

Policija je prišla na kraj dogodka, vendar sta se mož in ljubica zaklenila v hišo, kjer sta ostala do jutra. Naslednji dan so ju odpeljali na zaslišanje. Ljubica in mož sta povedala drugačno zgodbo – trdila sta, da je žena napad začela z letvijo in da ju je žalila, vendar sta priznala prerivanje.

Sodna odločitev

Oba, mož in njegova ljubica, sta bila na sodišču spoznana za kriva zaradi kršitve javnega reda in miru. Mož je bil obsojen tudi za nasilno vedenje v družini. Oba sta prejela denarno kazen v višini 300 evrov in morata poravnati še 15 evrov sodnih stroškov.

Drama je v lokalni skupnosti vzbudila veliko pozornosti, sodba pa je jasen signal o ničelni toleranci do nasilja v družinskih sporih, poroča 24sata.hr

Preberite še: