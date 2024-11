Dejstva o varanju: kdo, zakaj in s kom najpogosteje vara

Nezvestoba vsakemu odnosu zada velike rane in pogosto se zgodi, da jih ni mogoče zaceliti.

A čeprav je početje staro prav toliko, kot je stara ljubezen, še vedno obstaja nekaj zanimivih dejstev o dejanju, s katerim nekdo partnerju natika rogove. Zbral jih je portal 24sata.hr.

Ni res, da vsi varajo

Natančnih znanstveno določenih razlogov za varanje ni. Nekateri skačejo čez plot kot za šalo, drugi so varali le enkrat in tretji nikoli niso nezvesti.

Reklo, da priložnost dela tatu, torej ne velja za vse.

Moški in ženske v enaki meri

Iz nekakšnega razloga prevladuje mišljenje, da moški varajo pogosteje od žensk. Dejstvo je, da varajo oboji v enaki meri, drugo dejstvo pa je, da nezvestoba moškega ter na drugi strani ženske, na odnos ne vplivata enako.

Žensko varanje je namreč lahko usodnejše, saj one čez plot pogosteje skočijo, kadar so zanemarjene njihove čustvene potrebe, medtem ko moški, kadar pogrešajo fizično akcijo.

Izključno fizično varanje zgolj zaradi seksa odnos ogroža v manjši meri, kot kadar so vpletene čustvene drame.

FOTO: Getty images

Samo opravičilo

Pogosto je prisotno mnenje, da je prevara posledica težav v zvezi, vendar so te neredko samo izgovor za tistega, ki skače čez plot.

Glede na raziskavo univerze Rutgers je bilo 56 odstotkov moških in 24 odstotkov žensk, ki so varali, povsem zadovoljnih v zvezi in niso razmišljali o tem, da bi jo končali.

Pogostejša motiva sta bila krepitev ega ali iskanje zabave.

FOTO: Tero Vesalainen/Getty images

Prvi znaki so …

Po izkušnjah prevaranih so bile spremembe v seksualnem življenju eden prvih znakov, da partner počne nekaj za njihovim hrbtom.

Spolni terapevti pojasnjujejo, da libido raste s pogostostjo seksa, prav tako učinek prepovedanega in višji ego povečujeta željo po spolnih odnosih, kar se odraža tudi v domači spalnici.

S kom?

Še en predsodek o varanju pravi, da se največ prevar zgodi z nekom, ki ga prešuštniki naključno spoznajo.

Ni res: več kot 80 odstotkov prešuštnikov vara z nekom, ki ga dobro pozna … Naj gre za daljše afere ali seks za eno noč.

Najpogosteje je to nekdo z dela …

FOTO: Thinkstock

Kdaj varajo ženske

Sliši se kot kliše, a za ženske je varanje dvakrat mamljivejše tedaj, ko so v plodnih dneh. Njihov libido je namreč tedaj najvišji.

Želijo si …

Glede na besede profesorja klinične psihologije Scotta Haltzmana z univerze Brown si večina prešuštnikov podzavestno želi, da bi jih ujeli in prej ali slej začno puščati znake: rdečilo na ovratniku, sporočila na telefonu in podobno.

»Velikokrat imajo dovolj skrivanja in so naveličani laži, nimajo pa dovolj moči, da bi zadevo razjasnili sami, zato puščajo bolj ali manj očitne dokaze, da počno nekaj slabega.«

FOTO: Getty images

Varanje in glasbeni okus

Ena najbizarnejših raziskav na to temo je povezala okus za glasbo s pogostostjo varanja.

Tako je med prešuštniki približno 41 odstotkov ljubiteljev rock'n'rolla, 16 odstotkov ljubiteljev pop glasbe, najmanjša verjetnost naj bi bila, da bo varal ljubitelj rapa ali hip hopa.