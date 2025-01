Razgaljena resnica o dekliščinah: »Sem striptizer – to je tisto, kar ženske zares počnejo«

Nath Wyld, 31-letni striptizer z desetletnimi izkušnjami, je razkril, da so dekliščine lahko prav tako divje kot fantovščine – morda celo bolj. Po njegovih besedah je to noč, ko se meje pogosto zabrišejo, alkohol pa pogosto prevzame glavno vlogo.

»Kar se zgodi tukaj, ostane tukaj«

Nath, sicer iz Avstralije, je svoj poklic sprva začel opravljati kot dodatno delo ob koncih tedna, ko je še delal kot tesar. »Ko sem začel z OnlyFans in tam zaslužil precej dobro, je to postala moja edina služba,« je povedal. Zdaj zasluži okoli 250.000 avstralskih dolarjev (okrog 150.000 evrov) na leto.

Po njegovih besedah obstajata dve vrsti dekliščin: »Ene so glasne, nore in kaotične, kjer si gostje dajo duška, druge pa so bolj sproščene in umirjene. A večinoma je tako, da dekleta pijejo, se zabavajo in so zelo divje.«

Nath Wyld redno objavlja na družbenih medijih. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Med številnimi dogodki, na katerih je bil, je Nath opazil, da je večina gostij navdušena nad njegovim nastopom. »Težko je, če si kdo v skupini ne želi tvoje prisotnosti ali pa ni tako opit kot ostali. Takrat je lahko nastop nekoliko neroden,« pravi. A večinoma ženske pridejo s ciljem, da se sprostijo in uživajo.

Vedno je nekdo, ki gre predaleč

Po Nathovih besedah se na skoraj vsaki dekliščini najde nekdo, ki »želi iti predaleč«. »Med nastopom si mislijo, da lahko počnejo karkoli, kar včasih pokvari vzdušje. Nekatere grabijo tisto, česar ne bi smele, ali pa poskušajo narediti nekaj, česar moški ne bi smel narediti, če bi bila na mojem mestu ženska.«

Ženske in moški so nad njegovimi objavami navdušeni. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Čeprav se to ne dogaja pogosto, je Nath priznal, da so takšni incidenti del njegovega poklica. »Včasih ljudje preprosto izkoristijo priložnost, ki jo imajo pred sabo.«

Pride tudi do varanja

Zasluži okrog 150.000 evrov na leto. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Ena izmed bolj kontroverznih trditev, ki jo Nath deli, je, da nekatere neveste na dekliščinah varajo svoje partnerje. »Rekel bi, da v približno enem od desetih primerov nevesta prevara,« je dejal. »Morda zato, ker si mislijo, da me nikoli več ne bodo videle in da torej ni pomembno.«

Še posebej pogosto je to na dogodkih, kjer ljudje potujejo iz drugih krajev za vikend zabavo. Nath je opazil, da se varanje pogosto zgodi zaradi »čredne miselnosti«. »Ko ena oseba naredi nekaj, se zdi, kot da to daje drugim zeleno luč, da se pridružijo.«

»Mislim, da ljudje preprosto pozabijo na posledice, ko so pijani in se zabavajo. Imajo občutek, da se to ne bo nikoli razvedelo, saj je 'to samo ena noč in se ne bo ponovilo'.«