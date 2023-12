Jetniki osumljenim za umor Vanje (14) kričali: »Zakaj ste jo ubili?« Eden je z odgovorom šokiral vse

Poročali smo že, da je 14-letna Vanja Đorčevska iz Skopja, 27. novembra izginila na poti v šolo. Trije od štirih osumljencev ugrabitve in umora deklice, ki so na Šutki, so krivdo in vlogo pri zločinu priznali. V času, ko so bili nameščeni v celicah, so sojetniki nanje ves čas kričali: »Kako si lahko ubil otroka«, »Zakaj?«, »Zakaj si ubil otroka?« ...

Velibor Manev je na kratko odgovoril: »Potreboval sem denar za poroko.« A ta odgovor je še bolj razburil vse - tako pripornike kot obsojence in zaposlene. Manev je, potem ko se je razvedelo, da je eden od krivcev za Vanjino smrt, povedal, da je tudi sam oče dveh hčera. Edna je poročena in ima otroka, kar pomeni, da je Manev tudi dedek.

14-letna Vanja FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Z glavnim osumljencem Ljupčo Palevski Palčo sta bila tesna prijatelja in imata na družbenih omrežjih skupne fotografije.

Podobna vprašanja so naslovili tudi na Vanjinega očeta Aleksandra Đorčevskega. »Kako si lahko?!«, so spraševali očeta, ki pa se je po prihodu na Šutko le zavil v molk.

Pod močnim policijskim varovanjem

Pred dnevi so očeta Vanje Đorčevske Aleksandra in trojico osumljencev pod močnim policijskim varovanjem privedli pred sodnika, oblečene v posebna oblačila in skoraj na plešo postrižene lase. Pozneje so pridržali tudi voznika, ki je vozil glavnega osumljenca Ljupča Palevskega Palča, ki naj bi ubil deklico.

Obstajajo tudi teorije, da je Palčo, ki je prav tako osumljen umora upokojenca Panča Žežovskega, v čigar avtomobilu so ugrabitelji vozili deklico, ubil že pred tem.

Pravijo tudi, da je Palevski gradil stavbo, od koder je bila deklica ugrabljena.

Po poročanju enega lokalnega medija je Palevski s svojim gradbenim podjetjem Una Enterprise res zgradil stavbo, v kateri je živela Vanja. Po raziskavi TV21 o seznamu nepremičnin je imel Palevski v tej stavbi tudi prostor v velikosti 20 kvadratnih metrov, je povedal Stojkovski.