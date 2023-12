Kamere ujele smrtonosno limuzino, v kateri je bila Vanja! Uro in 42 minut pozneje sledi groza ... (VIDEO)

V medijih je bil objavljen posnetek, ki naj bi prikazoval avto, v katerem je bila ugrabljena Vanja Đorčevska 27. novembra letos. Deklico so kasneje našli umorjeno, motiv za umor pa naj bi bilo koristoljublje.

Kot je razvidno, sta se dva avtomobila, za katera obstaja sum, da sta sodelovala pri kaznivem dejanju, ob 7.55 peljala skozi naselje Vizbegovo. Po informacijah naj bi bila Vanja tistega dne ugrabljena ob 7.20.

V avtomobilu citroen, v katerem naj bi bila Vanja, je opaziti dva moška, ​​voznika in sopotnika, ki imata črni kapi na glavi. Na zadnjem sedežu avtomobila ni nikogar, nad prtljažnikom pa je po navedbah viden bel predmet, ki je podoben torbi.

Mimogrede, vas Visbegovo je blizu vasi Brazda, kjer so našli Vanjino truplo.

Kot še navajajo, je po eni uri in 42 minutah ob 9.37 vozilo zagorelo. Prav tako je na posnetku mogoče videti oblak dima, ki naj bi prihajal iz smeri, v kateri so našli goreče vozilo. Njeno truplo so našli nedaleč stran, poroča kurir.rs.

