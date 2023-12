Policija je sporočila: v Turčiji prijeli organizatorja Vanjinega umora, bil je na rdečem seznamu

Poročali smo že, da se je celotna regija, vključno z Interpolom, vključila v iskanje 14-letne Vanje Đorčevske iz Skopja, ki je 27. novembra izginila na poti v šolo.

Slovo od Vanje. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Deklico so kasneje našli umorjeno, motiv za umor pa naj bi bilo koristoljublje. Mati umorjene Vanje je namreč nedavno prodala stanovanje.

Posebna policija je privedla osumljence ugrabitve in umora Vanje. FOTO: Ognen Teofilovski, Reuters

Ujeli organizatorja

Ljupča Palevskega, bolj znanega kot Palčo, osumljenega organiziranje ugrabitve in umora, so aretirali na meji. Policija Severne Makedonije je po novici o aretaciji glavnega osumljenca v primeru ugrabitve in umora 14-letne Vanje in umora frizerja Panča Ž. sklicala izredno konferenco.

Notranji minister Oliver Spasovski je potrdil, da so osumljenca prijeli v Turčiji. Spasovski ga je označil za kreatorja, organizatorja in izvajalca ter dodal, da je Palčo na »rdečem seznamu«, informacije o njegovi lokaciji pa so pridobili z operativno obveščevalnimi podatki.

Oče soudeležen

»Kazenska ovadba je bila sestavljena na več kot sto straneh z dokazili in je bila predana državnemu pravobranilcu. Obtoženih je bilo pet oseb, od tega ena zaradi ugrabitve in umora, tri zaradi ugrabitve in sodelovanja pri umoru ter ena zaradi pomoči pri ugrabitvi, kažejo zbrani dokazi policije. Zadeva je v polni pristojnosti PSO (Pace Support Operation - Mirovne operacije), je poudaril Spasovski.

Pridržali so tudi očeta ugrabljene in umorjene Vanje. FOTO: Ognen Teofilovski,Reuters

Izročitveni pripor se nadaljuje prek ministrstva za pravosodje.

»Pridržali so tudi Aleksandra Đorčevskega, očeta ugrabljene in umorjene Vanje. Tožilstvo ga sumi kot udeleženca v primeru umora njegove hčerke. Očeta so po dnevu, preživetem na policijski postaji in na tožilstvu, pripeljali na zaslišanje. Tožilstvo in ministrstvo za notranje zadeve sta zjutraj povedala, da zanika kakršno koli povezavo, a da imata dokaze o nasprotnem,« je povedal notranji minister Spasovski.

Oče sumi, da je dal podatke o času in kraju, ko bo Vanja sama, nato pa je mamo prosil za denar.

Kot je dejal minister Oliver Spasovski, so stvari ušle izpod nadzora in prvi osumljenec Ljupčo Palevski je ustrelil dekle.