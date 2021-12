Grozljivka z Otoka: starša mučila in do smrti pretepla šestletnika

Anglijo spet pretresa strašen zločin, katerega posledica je grozljiva smrt šestletnega dečka. Do smrti sta ga pretepla njegov oče in mačeha. Arthur Labinjo-Hughes je imel več kot 130 poškodb, ko je med lanskim zaprtjem države umrl v hudih mukah. Te dni poteka sojenje Emmi Tustin in Thomasu Hughesu, na dan pa prihajajo grozljive podrobnosti. Usodne poškodbe mu je domnevno zadala mačeha, potem ko je z njegovo glavo udarjala ob trdo površino. Tustinovo so včeraj obsodili zaradi umora, danes pa naj bi ji izrekli dosmrtno kazen. Hughesa so obsodili za krivega pri naklepnem uboju.

Angleški mediji sicer glasno opozarjajo, da so znova odpovedale pristojne službe. Dva meseca pred Arthurjevo smrtjo je namreč njegova babica poklicala center za socialno delo zaradi modric na njegovi roki. Toda po obisku družine socialna služba ni ukrepala, starša pa sta o poškodbi trdila, da jo je dobil, ko se je igral z boksarskimi rokavicami ...