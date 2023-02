Grozljivka v gostilni: leteli kozarci in steklenice, poglejte ta kaos (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je pojavil grozljiv posnetek dogajanja, ki naj bi se zgodil v neki gostilni v Šapcu v Srbiji.

Na njem je videti vsaj deset mladeničev, ki rušijo vse pred seboj.

Nastal je splošen kaos in posnetku je mogoče tudi videti mladeniča, ki z mize vzame predmet in ga meče na srborite mladeniče, nato pa pobegne.

Tudi dekle, ki je ostala v lokalu, je končala na tleh, a ko jo je mladenič hotel pobrati, pa so se nanj spravili trije moški. Za zdaj še ni znano, v kakšnem stanju so udeleženci pretepa, so poročali srbski mediji.