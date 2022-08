Grozljiva nesreča pri sosedih, ugasnila so življenja štirih mladeničev

V prometni nesreči v kraju Godega di Sant'Urbano v pokrajini Treviso so v noči na nedeljo v VW polu umrli štirje najstniki. Ljudje, ki jih je prebudil hrup, ko je avto zletel s ceste, so poklicali na pomoč, toda bilo je prepozno. Voznik začetnik je po vsej verjetnosti zaspal med vožnjo z zabave.

Kdo so žrtve?

V nesreči so umrli 18-letni Daniele De Re (18) ter 19-letni Xhuliano Kellici, Daniele Ortolan in Marco Da Re. Kot je poročal TrevisoToday, je županja Godege di Sant'Urbano Paola Guzzo ob tem dejala: »Resnično mi je žal za to, kar se je zgodilo. Zjutraj sem bila v mestu, ko sem izvedela za tragedijo. Družinam žrtev izrekam najgloblje sožalje.« Predsednik dežele Benečija Luca Zaia pa je dodal: »Novica nas je vse zgrozila in nas kot skupnost zadela v srce. Izražam vso svojo podporo družinam teh otrok, njihovim bližnjim, prijateljem in vsem, ki so jih imeli radi.«