Dve leti pogrešano deklico našli živo pod stopnicami

Leta 2019 so se v medijih pojavile fotografije pogrešane Paislee Shultis, ko je imela vsega štiri leta. Stekla je iskalna akcija, a dekleta niso našli. Njeni ugrabitelji naj bi bili biološki starši, Kimberly Cooper in Kirk Shultis, ki so izgubili skrbništvo. Zakaj, Nypost.com poroča, da ni jasno, je pa dekle izginilo na tisti dan, ko bi jo starši morali predati pristojnim službam. Njena starejša sestrica je bila na tisti dan v šoli in je bila nato nameščena pri zakonitem skrbniku.

V zadnjem času so sledi kazale, da naj bi pogrešano deklico skrivali na posestvu njenih starih staršev v Saugertiesu, pri Shultisovih. Stekla je policijska akcija in preiskovanje prostorov. Eden od detektivov je opazil, da je s stopniščem nekaj narobe. S svetilko je posvetil med razpoke in zagledal nekaj, kar bi lahko bilo videti kot odejica. Odstranili so nekaj lesenih stopnic in zagledal par nogic. Odstranili so jih še več in v majhnem, mrzlem in vlažnem prostoru zagledali deklico z ugrabiteljem – z biološko mamo.

Zdravstveno osebje je deklico nemudoma pregledalo in ugotovilo, da je v dobrem zdravstvenem stanju. Nato jo je prevzel zakoniti skrbnik, pri katerem je tudi njena sestrica. Policija je razkrila, da jo je Paislee prepoznala.