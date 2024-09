Drama na železniški postaji: potnik padel ob tire, nato je posredoval policist (VIDEO)

Mumbajska policija poroča o nesreči, ki se je zgodila na železniški postaji Goregaon Railway Station v Mumbaju. Dogodek bi se lahko končal tragično, a je policist s hitrim posredovanjem rešil situacijo.

Kot je videti na posnetku, ki ga je objavila omenjena policija, se je neki moški potnik držal za vrata na zunanjem delu premikajočega se vlaka, nakar je v nekem trenutku izgubil oprijem in padel na podlago zraven tirov. To je videl policist Balaso Dhage, ki je moškega takoj zagrabil in zvlekel stran od vlaka. Moški se zagotovo ne bi mogel sam potegniti stran tako hitro, da ga vlak ne bi zadel oziroma povozil. Iz videa ni jasno, zakaj se je sploh znašel na zunanjem delu vlaka.

Dhage sicer ob posredovanju ni bil na delu, temveč se je, kot je zapisala omenjena policija, vračal domov. Zagotovo mu bo nesrečni moški za požrtvovalnost hvaležen celo življenje, v očeh drugih pa je postal junak.