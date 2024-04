Dankin oče morilca v avtu spraševal, ali sta videla deklico! Rekla sta ne, a bila je v prtljažniku

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes sporočil, da je pogrešana dveletna deklica Danka Ilić mrtva. Policija je pridržala dva osumljenca, ki sta z avtom trčila v Danko in njeno truplo odvrgla na odlagališču odpadkov. Dejanje sta priznala, državno tožilstvo pa je zanju odredilo pripor zaradi suma hudega kaznivega dejanja uboja.

»Imamo slabe novice o otroku iz Bora. Danko Ilić so ubili. Policija je pridržala dve osebi, ki sta ubili Danko. Kolikor sem razumel, sta oba priznala dejanje,« je dejal Vučić na današnji seji vlade po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. Dodal je, da je policija osumljenca odpeljala do kraja, kjer naj bi bili posmrtni ostanki deklice.

Umora Danke Ilić (2) sta osumljena uslužbenca javnega komunalnega podjetja Vodovod, S.J. (50) iz vasi Luka in D.D. (50) iz vasi Zlot. S.J. je osumljen, da je vozil službeno vozilo v trenutku, ko je na Banjskem putu trčil v dveletno deklico, z njim pa je bil D.D. Kot navajajo srbski mediji sta 26. marca, po lastnem priznanju, ubila malo Danko. Najprej sta jo zbila z avtom, nato pa je eden od njiju stopil iz vozila in z golimi rokami zadavil otroka, ki je ležal na cesti in jokal. Po zadnjih podatkih so kmalu po izginotju male Danke Ilić obema odvzeli prostost in ju zaslišali. Na zaslišanju sta zatrdila, da nimata nič z izginotjem deklice. Vendar so bili policiji zelo sumljivi, zato so policisti in gasilci prekopali in preiskali odlagališča, prepričani, da bodo našli truplo, ki sta ga zakopala. Ključni trenutek je bila, tako srbski mediji, objava posnetka z Dunaja , ko sta rekla: »A si videl to na Dunaju, izvlekla sva se.«

Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da so zaradi suma, da sta ubila Danko, pridržali dva 50-letnika iz Bora. Po navedbah ministrstva sta osumljenca priznala krivdo, trenutno pa še vedno poteka iskanje posmrtnih ostankov deklice. Z višjega državnega tožilstva so popoldne sporočili, da so za osumljenca odredili pripor zaradi suma storitve hudega kaznivega dejanja uboja.

Portal banjaluške televizije ATV, ki se sklicuje na vir blizu preiskave, je medtem poročal, da sta pridržana osumljenca delavca javnega komunalnega podjetja iz Bora. Po navedbah vira je eden od osumljencev s službenim avtom fiat panda trčil v dveletno Danko, ki je pri tem umrla. Moški je nato s kolegom dal truplo deklice v prtljažnik avtomobila in ga odpeljal do divjega odlagališča odpadkov pri Boru, kjer sta ga pustila.

Po desetdnevni preiskavi pridržala dva osumljenca

Pisanje srbskih medijev je popoldne potrdil minister za notranje zadeve Bratislav Gašić na novinarski konferenci. Kot je dejal po poročanju portala N1 Srbija, je policija po desetdnevni preiskavi pridržala dva osumljenca, ki sta z avtomobilom ubila deklico, njeno truplo pa odvrgla na odlagališče odpadkov.

Pojasnil je, da je deklica izginila, ko je mama Ivana Ilić odšla po vodo za starejšega otroka. Ko je mama videla, da Danke ni nikjer, je naprej poklicala moža, nato pa policijo. »Med 13.45 in 13.52 je Danka zapustila dvorišče in hodila po asfaltu, kar sta potrdili dve priči. Prav tako okoli 13.50 je mama zagledala bel avto, ob njem pa moškega. Izkazalo se je, da gre za vozilo, v katerem sta bila osumljenca. Osumljenca sta bila na delovni poti. Kasneje se je ugotovilo, da sta se v bližini hiše ustavila okoli 13.50, kar sovpada z izginotjem male Danke,« je povedal Gašić.

Pri hiši sta se po besedah Gašića ustavila za dve minuti in pol zaradi opravljanja potrebe. Ko sta znova krenila, sta trčila v deklico 30 ali 40 metrov od kraja, kjer sta se ustavila sprva. Telo deklice, ki je izgubila zavest, sta spravila v avto in se med vožnjo dogovorila, da ga bosta nekje odvrgla. Na poti ju je ob 13.57 po besedah ministra ustavil oče deklice in vprašal, ali sta jo videla, a sta odgovorila, da je nista. Ko sta prispela do odlagališča odpadkov, sta truplo vrgla na kup smeti. Nato sta se vrnila v podjetje, kjer sta pustila avto.

Gašić je pojasnil, da je njuno gibanje z avtom ves čas beležil GPS, saj je šlo za službeno vozilo. Sumljiv znak za policijo je bil po njegovih besedah ta, da sta v petih minutah in pol prešla le 150 metrov od dvorišča, kjer je bila mama Ivana Ilić, pa tudi to, da sta se ob odlagališču odpadkov zadržala minuto in 49 sekund.

Danka je izginila prejšnji torek v naselju Banjsko polje blizu mesta Bor, za njo pa je deset dni potekala obsežna iskalna akcija.