Novi šokantni detajli: Danka (2) je bila živa, potem ko jo je zbil avto, eden od morilcev jo je zadavil?!

Kriminalistična policija iz srbskega mesta Bor je za umor Danke Ilić, ki jo je deset dni iskala polovica Evrope, osumila Srđana Jankovića (50) iz vasi Luka in Dejana Dragijevića (50) iz vasi Zlot.

Janković je osumljen, da je vozil službeno vozilo JKP Vodovod v trenutku, ko naj bi na Banjskem polju trčil v dveletno punčko, z njim pa je bil Dragijević. Sumijo celo, da je eden od osumljencev nato izstopil iz avtomobila in z golimi rokami zadavil otroka, poroča Informer.

Prebivalci borskega naselja Luka, kjer so aretirali Srđana Jankovića, ki je sedel za volanom smrtnega fiata, pravijo, da so zgroženi nad sosedovim početjem.

Policisti preiskujejo območje deponije. FOTO: M.m./ataimages, Pixsell

Srđan je po besedah ​​sosedov ločen in je že dlje časa zaposlen v Vodovodu. »Pred kakšnim letom se je ločil, ima sina in snaho, ta imata hčerko. Vnukinjo ima, ne vem, kako mu je lahko kaj takega prišlo na misel, upam, da ni res,« nam pove sosed iz Luke in dodaja:

»V zadnjih dneh, odkar je Srbija začela iskati pogrešano Danko, ni zapustil hiše. Po navadi je sedel pred vaškimi trgovinami, zadnjih deset dni pa ga tam ni videl nihče, kar se nam je zdelo čudno, saj je bila to njegova rutina. Mislili smo, da je to zato, ker je nekam odpotoval, a drugi dan smo ga videli, ko je šel v službo.«

Vaščani pravijo, da ne vedo, kakšna kazen bi bila primerna za dejanja njihovih sosedov. »Zdaj je celo smrtna kazen zanju premila,« se vsi strinjajo.

V šoku

Za Kurir je spregovoril tudi Dejanov brat Dalibor, ki je v šoku. »Moj brat je na policiji od včeraj. Odpeljali so ga iz hiše, a nič ne vem, nihče nam nič ne pove. Upam in molim Boga, da za tem ne stoji on. Čakamo informacije,« je dejal brat.

Dejan in Srđan sta sodelavca, okoliščine, v katerih se je vse zgodilo, pa preiskujejo.

»Dejan ni poročen, nikoli ni delal velikih težav, se pa pozna, da rad kaj spije. Nikoli si nismo mislili, da je sposoben česa takega. Inšpektorji so ju pripeljali na kraj kaznivega dejanja, torej tja, kjer sta najverjetneje z avtom povozila malo Danko," poroča kurir.rs.

Odzivi javnosti

Ko je predsednik Republike srbske Aleksandar Vučić zjutraj potrdil tragično novico, so družbena omrežja preplavili odzivi javnosti. Med prvimi sta se odzvala sloviti košarkar Ratko Varda in nogometni reprezentant Srbije Nemanja Radonjić. Zgrožen nad novico o umoru dekleta je Varda pozival k vrnitvi smrtne kazni, Radonjić pa je na svoji Instagram zgodbi delil fotografijo žrtve z besedami Počivaj v miru, angel. Enako objavo so delili branilec Crvene zvezde Miloš Degenek ter srbska reprezentanta Uroš Račić in Stefan Mitrović. Oglasil se je tudi nekdanji srbski košarkar Vladimir Štimac in objavil dolgo sporočilo ob fotografiji deklice, poroča sportal.blic.rs.