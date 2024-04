Našli Romunko, ki živi na Dunaju. »Na posnetku ni Danka. Živim v peklu.«

Avstrijski portal Kosmo trdi, da je našel eno od dveh žensk s posnetkov z Dunaja, na katerih sta dve ženski z dekletom, ki spominja na pogrešano Danko Ilić. Romunka trdi, da na posnetku ni Danka, ampak njena hči, Kosmo še pa navaja, da so zadnje podatke posredovali avstrijski policiji.

Kot piše portal, so novinarji z žensko A.C.S. (36) stopili v stik prek skupine na Facebooku. Po njihovih navedbah je romunska državljanka ter živi in ​​dela na Dunaju. Bila je, kot pravijo, »živčna«, ko je izvedela, kaj se dogaja. Ženska je časopisu posredovala fotografije, na katerih sta ona in njena mama z deklico.

Živim v peklu

»Kaj naj rečem? Od nedelje sem v peklu. Bila sem v Welsu, ko sem ponoči prejela več sporočil, da se video z mojo podobo deli po vseh družbenih omrežjih, na televizijah v Romuniji in Srbiji v povezavi s pogrešanim otrokom. V nedeljo sem takoj šla na policijo v Welsu in prosila za pomoč, vendar so me poslali domov in mi svetovali, naj se oglasim na policiji na Dunaju. Včeraj sem šla na policijo v 21. okrožju in sem jih prosila, naj mi pomagajo in me zaščitijo, zaščitijo mojega otroka in mojo mamo. Poslali so me domov. Danes je situacija postala alarmantna, ker je bil moj obraz zlahka prepoznaven v vseh medijih. Bilo me je zelo strah, bala sem se, da bom izgubila službo,« je povedala Kosmu.

»Policija se mi je opravičila«

»Kar preživljam, je grozno. Nihče na svetu ne more razumeti, kakšna nočna mora je to. Sem mama, sočustvujem z otrokom iz Srbije in rada bi, da ga najdejo. Zdaj je policija prišla v mojo hišo, povedal sem jim vse in na koncu so se mi opravičili za trpljenje, ki sem ga utrpela. Prosili so me, naj pridem jutri k njim, da podpišem izjavo. Želim samo to, da je zgodba za mano in da jo pozabim,« je rekla, poroča index.hr..

Policisti so jo sprva »poslali stran«, kasneje pa so prišli k njej domov in se opravičili. Dunajska policija je v četrtek zjutraj umaknila fotoiskavo. »Očitno in brez dvoma ne gre za pogrešano dekle,« je dejal tiskovni predstavnik policije Matthias Schuster. Urad državne kriminalistične policije Dunaj nadaljuje s preiskavo sumov ugrabitve otroka, poroča krone.at.