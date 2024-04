Očeta in mamo umorjene deklice so odpeljali z reševalnim vozilom

Kot smo že poročali, je srbski predsednik Aleksandar Vučić sporočil žalostno vest, da je deklica Danka Ilić mrtva. Srbski mediji poročajo, da naj bi prijeli dva delavca javnega komunalnega podjetja Vodovod Bor, S. J. (50) iz naselja Luka in D. D. (50) iz naselja Zloz.

Kot pišejo srbski mediji, sta se delavca s službenim vozilom fiat panda zaletela v malčico. Njeno trupelce sta dala v prtljažnik avtomobila in ga odvrgla na smetišče ob Banjskem polju.

Družina male Danke je na policijo prispela ob približno 12. uri. Najprej oče, potem pa mati z dekličinim dedkom. Nekaterim je postalo slabo, potrebovali so zdravniško pomoč in zato so jih urgentno prepeljali v bližnji zdravstveni dom, poroča b92.net.