Konec upanja: srbska deklica Danka je mrtva

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil žalostno vest, da je deklica Danka Ilić mrtva. »Imamo žalostne novice o naši Danki. Policija je prijela dve osebi, ki sta priznali, da sta ubili Danko. Policijo sta odpeljali na mesto zločina,« je na izredni novinarski konferenci vlade dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Srbski mediji poročajo, da naj bi prijeli dva delavca javnega komunalnega podjetja Vodovod Bor, S. J. (50) iz naselja Luka in D. D. (50) iz naselja Zloz. Sumijo, da naj bi S. J. s službenim vozilom trčil v deklico in jo ubil. Delavca sta nato truplo naložila v prtljažnik in se odpeljala do divjega odlagališča smeti na Strobanjskem pri Boru. Odvrgla naj bi jo ob stranpoti.

Preiskava kriminalistične policije PU Bor kaže, da se vse skupaj zgodilo 26. marca okoli 13.52, torej sedem minut zatem, ko je deklica po besedah mame izginila.

Srbski predsednik je še dejal, da imajo več kot očitno opravka s pravima monstrumoma.

Vučić se je ob tem zahvalil vsem, ki so pomagali v veliki iskalni akciji. Napovedal je še, da bo minister za notranje zadeve pojasnil več podrobnosti.

Več sledi.