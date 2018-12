NIŠ – Najmanj tri osebe so izgubile življenje v petkovem jutru, potem ko sta trčila vlak in avtobus. Zgodilo se je na železniškem prehodu v Donjem Međurovu pri Nišu.Blic poroča, da so umrli dve odrasli osebi in otrok.Vlak naj bi po podatkih srbskih medijev trčil v avtobus. Sunek ob trku je vlak odnesel s tirov, avtobus pa prepolovila.Kot poroča B92, je šest oseb hudo poškodovanih, 16 laže.