Spregovorila babica množičnega morilca: Ko sva se nazadnje videla ...

REUTERS Brenton je že v priporu. FOTO: Pool Reuters

CHIRSTCHURCH – Včerajšnji napad na mošeji v novozelandskem Christchurchu , ki je zahteval najmanj 49 mrtvih, je zadnji v nizu napadov skrajnežev na civiliste po svetu. Avstralski državljan(28), ki je izvedel pokol v mošeji na Novi Zelandiji, svoj krvavi strelski pohod pa prenašal v živo, ostaja v priporu.Na dogajanje se je odzvala tudi njegova babica, ki pravi: »To ni vnuk, ki sem ga poznala. Vedno je bil zelo ljubezniv in obiskoval me je vsaj dvakrat na leto. Ko sem ga nazadnje videla ni kazal nobenih znakov eskremistične ideologije.« Povedala je še, da so to težki trenutki za njegove bližnje in da se borijo s tem, kakor vejo in znajo. Že včeraj so se odzvali njegovi bližnji sorodniki , ki so policijo ponudili vso potrebno pomoč.Dan po napadu je znanih tudi nekaj več informacij o smrtnih žrtvah in ranjenih, med katerimi so moški, ženske in otroci. Po besedah premierke gre ob državljanih Nove Zelandije tudi za državljane Pakistana, Turčije, Savdske Arabije, Bangladeša, Indonezije in Malezije. Od okoli 50 ranjenih jih je 39 še vedno v bolnišnici, od tega jih je 11 na intenzivnem oddelku, navaja dpa.Novozelandci za žrtve in njihove družine zbirajo tudi denarna sredstva. Doslej so zbrali okoli 3,5 milijona novozelandskih dolarjev (približno 2,1 milijona evrov). V Aucklandu so se danes žrtev spomnili s posebno slovesnostjo, ki se je je udeležilo več tisoč ljudi.