Morilec iz mošeje pred leti čisto blizu Slovenije

Brenton Tarrant na sodišču. FOTO: Reuters

CHRISTCHURCH – Avstralac(28), ki je v Christchurchu na Novi Zelandiji v petek izvedel strelski pohod, se je pojavil pred sodnikom, ki mu je prebral obtožnico za en umor. Tarant ostaja v priporu, pred sodnika bo ponovno stopil 4. aprila.Tarrant, ki je glavni osumljenec za pokol 49 ljudi v dveh mošejah , je v manifestu, ki ga je objavil pred napadom, omenjal Srbijo, Balkan in Kosovo, na morilskem orožju pa je imel izpisani dve srbski imeni v cirilici . Na poti do mošeje je med drugim poslušal četniško pesem , ki slavi, svoj morilski pohod pa je v živo prenašal na facebooku.Hrvaški Jutarnji list poroča, da je Tarrant po smrti očeta nekaj leti potoval po svetu, med obiskom Evrope pa je bil tudi na Balkanu. Bolgarske oblasti so potrdile, da je bil novembra lani v Bolgariji, preiskujejo pa, ali je tedaj stopil s kom v stik. Iz Bolgarije je odpotoval v Bukarešto, do tam pa z avtomobilom na Madžarsko.Preberite še:The Sofia Globe pa poroča, da je bil decembra 2016 v Srbiji, kamor je z avtobusom prišel iz Črne gore. Okoli 10 dni je menda preživel na Hrvaškem, obiskal pa je tudi BiH. Turčija pa preiskuje, ali je res večkrat obiskal tudi to državo in se tam zadržal dlje časa.