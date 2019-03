VIDEO: Napadalec na poti do masakra poslušal narodnjake

FOTO: Reuters

CHRISTCHURCH – Na spletu se je pojavil posnetek strelskega napada na mošeji v Christchurchu na Novi Zelandiji, katerega avtentičnost sicer ni potrjena. Posnel naj bi ga eden od napadalcev, ki je imel na kapi, ki jo je nosil med napadom, pripeto kamero. Facebook je posnetek, potem ko jih je otem obvestila policija, umaknil.»Videl sem enega napadalca, kako človeka strelja naravnost v srce. Mislim, da je vse skupaj trajalo najmanj 20 minut,« je za novozelandsko televizijo povedala ena izmed prič. Več napadalcev je v mošeji Masjid Al Noor najprej vstopilo v prostore, namenje moškim, nato pa so s prelivanjem krvi nadaljevali v prostoru, namenjenem za molitev žensk. ​»Samo molil sem in čakal. Bog, naj mu zmanjka metkov, sem si govoril. Najprej je streljal na eno stran, nato je odpel v drug prostor, kjer so bile ženske, in streljal na njih,« je povedala druga priča.»V paniki smo tekli, da bi se skrili pred dežjem krogel in si rešili golo življenje. Videli smo druge, kako v lužah krvi ležijo na tleh,« se spominja še ena priča krvavega dogodka.Novozelandske oblasti so v povezavi z napadoma prijele tri moške in eno žensko. Najmanj eden izmed napadalcev je avstralski državljan, je sporočil avstralski premier. Napadalce je označil za »ekstremistične desničarske, nasilne teroriste.« Mediji so avstralskega državljana identificirali kot 28-letnega, ki ga je policija prijela kmalu po napadih.Napad je začel, ko je oblečen v uniformo sedel v avto in rekel: »Naj se zabava začne«. Med vožnjo je na glas prižgal glasbo ter poslišal narodnjake in vojno glasbo, ko je prišel blizu mošeje, pa je parkiral in iz pritljažnika vzel orožje. Prišel je do vhodnih vrat in streljal na vse, kar se je premikalo. Nad eno izmed ranjenih žrtev je ponovno napolnil orožje in ga nato pokončal. Po napadu je pobegnil z avtom, a so ga kmalu prijeli. Na spletu se je pojavil posnetek njegove aretacije. Policiji naj bi kot razlog za napad navedel svojo željo, da ustavi migracije v evrospke države.V eni izmed objav na družbenih omrežjih na računu, ki naj bi pripadal enemu izmed napadalcev, je objavljena povezana na 87-stranski manifest, poln protimigrantskih, protimuslimanskih idej in razlag za napad. Manifesto ni podpisan.