Odzvala se je napadalčeva družina: Bil je krasen otrok!

CHIRSTCHURCH – Današnji napad na mošeji v novozelandskem Christchurchu, ki je terjal najmanj 49 mrtvih, je zadnji v nizu napadov skrajnežev na civiliste po svetu. Avstralski državljan(28), ki je izvedel pokol v mošeji na Novi Zelandiji, svoj krvavi strelski pohod pa prenašal v živo, je navdih dobil v norveškem množičnem morilcuBreiviku (ta je julija 2011 v strelskem pohodu v Oslu in na otoku Utoya ubil 77 ljudi), na masaker pa se je pripravljal ob poslušanju četniških pesmi. V napadih na dve mošeji v Christchurchu je umrlo najmanj 49 ljudi.Njegovi svojci so zgroženi in dejanje ostro obsojajo. Brenton izhaja iz delavske družine z nižjimi prihodki. Njegova družina živi v Graftonu. Šokirani so in na vse pretege pomagajo oblastem pri preiskavi, poroča The Sun. Sprašujejo se kako je lahko dostojen fantek odrasel v takšno pošast in se spremenil v množičnega morilca. Rojen je bil v Avstraliji, starši pa prihajajo iz Velike Britanije. Z napadom se je želel maščevati vsem teroristom, ki so po Evropi sejali smrt iz verskih razlogov.