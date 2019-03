FOTO: Masaker v mošejah, mrtvih več deset ljudi

Pokol na Novi Zelandiji. FOTO: Reuters

CHRISTCHURCH – Številni ljudje so mrtvi po strelskem napadu na dve mošeji. Mrtvih je 40 ljudi in več kot 20 huje ranjenih, je sporočila novozelandska premierka, kije napada označila za enega najbolj črnih dni v zgodovini države. Policija je sporočila, da je v zvezi z napadoma prijela tri moške in eno žensko.Napada sta se zgodila v mošeji Masjid Al Noor v središču Christchucha, kjer je bilo ubitih 30 ljudi, in v mošeji Masjid v predmestju Linwood. Več napadalcev je v mošeji Masjid Al Noor najprej vstopilo v prostore, namenje moškim, nato pa so s prelivanjem krvi nadaljevali v prostoru, namenjenem za molitev žensk in začelo streljati po vernikih. »Videl sem enega napadalca, kako človeka strelja naravnost v srce. Mislim, da je vse skupaj trajalo najmanj 20 minut,« je za novozelandsko televizijo povedala ena izmed prič. Pred mošejo so videli več ljudi, ki ležijo v veliki mlaki krvi.Policisti so našli več eksplozivnih naprav na vozilih, ki so jih ustavili, zato oblasti svarijo, da nevarnost morda še ni mimo. Priporočili so zaprtje vseh mošej, zaprte pa so vse šole in druge institucije.Na spletu se je pojavil posnetek, katerega avtentičnost ni potrjena, posnel pa naj bi ga eden od napadalcev, ki je imel na kapi, ki jo je nosil med napadom, pripeto kamero. Policija je pozvala ljudi, da tega posentka na spletu ne delijo.