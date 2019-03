Policist ustrelil kolegico

0,2 sekunde znaša svetovni rekord v izvleku pištole.

PARIZ – Iz Francije poročajo o grozljivi smrti policistke, ki jo je ubil lastni kolega, potem ko sta se igrala strelsko soočenje po zgledu dvobojev z Divjega zahoda. Do tragedije je prišlo v nedeljo v Parizu, ko sta bila 28-letni policist in njegova leto dni mlajša kolegica na straži na vhodu sedeža pariške policije.Prijateljema je postalo dolgčas in odločila sta se, da se bosta pošalila s pištolami. Tekmovala sta, kateri jo hitreje izvleče, potem pa se je ena po nesreči sprožila. Policistka je zaradi hudih ran takoj umrla. Njenega kolega so poslali v pripor, pariški tožilec pa je sprožil preiskavo tega neljubega incidenta. »To je neumna drama, ki je pravkar uničila dve življenji,« je dogodek komentiral neimenovani vir z vrha mestne policije. Zanimivo je, da tekmovanje v hitrostnem izvleku pištole ni stvar preteklosti, saj je to tudi uradno priznani šport. Po podatkih krovne organizacije tega športa World Fast Draw Association (WFDA) je nekomu uspelo počiti 2,5 metra oddaljen balon v rekordne 0,208 sekunde.