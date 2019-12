Enoletnik umrl, zdravniki preslišali opozorila staršev

Mali Jack Sands je umrl nekaj dni pred svojim drugim rojstnim dnem potem ko so starši več dni opozarjali zdravnike, da je dobil sepso. Malček bi moral prestati operacioj lobanje, vendar je nekaj dni pred posegom dobil izpuščaj, poroča Dailymail. Starša Gemma in John sta zdravnike opozorila potem, ko sta na spletu našla simptome sepse in ugotovila, da ima prav takšne simptome tudi njun malček. Zdravniki so na njune opazke odgovorili: »Mi smo profesionalci in vemo kaj delamo.«



Višja medicinska sestra Julie Cooper je po njegovi smrti priznala, da se morali vsi zaposleni, po njegovi smrti, udeležti izobraževanja, kako prepoznati znake sepse. Gre za sindrom sistemskega vnetnega odziva, ki brez ustreznega zdravljenja lahko stopnjuje do nevarnega septičnega šoka, ki se lahko konča s smrtnim izidom.