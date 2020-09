Bombo sta hranila kar v stanovanju

VIA REUTERS V stanovanju sta se očitno lotila demontaže. FOTOGRAFIJI: Royal Solomon Islands Police/Reuters

2023.

bodo v Honiari pacifiške igre.

Veljala sta za vrhunska strokovnjaka, zato je vse pristojne šokiralo dejstvo, da sta najdena neeksplodirana sredstva pregledovala kar v svojem stanovanju v prestolnici Salomonovih otokov. Avstralecin Britanecsta umrla v eksploziji topovske granate iz druge svetovne vojne, medtem ko sta bila na misiji humanitarne organizacije Norveška pomoč ljudem, ki čisti otočje nevarnih vojaških ostankov pred prihajajočimi pacifiškimi igrami.Salomonovi otoki so bili med drugo svetovno vojno prizorišče številnih spopadov, med katerimi so se udarile japonske in zavezniške sile, neeksplodiranih izstrelkov in bomb tam še 75 let pozneje kar mrgoli, tamkajšnja vlada pa si zdaj želi do leta 2023, ko bodo uprizorili slovite igre, povsem očistiti glavno mesto Honiara in njegovo širšo okolico.Domačim bombnim strokovnjakom je pri tem pomagala norveška organizacija z Leejem in Atkinsonom na čelu, ki pa sta najdena sredstva očitno shranjevala kar v svojem najetem stanovanju v gosto naseljeni četrti prestolnice, tam pa sta se najverjetneje lotevala tudi demontaže nevarnih eksplozivnih teles. Tamkajšnja policija tragični dogodek še preiskuje, pristojni pa zagotavljajo, da se jim še sanjalo ni, da strokovnjaka delo opravljata kar na začasnem naslovu bivanja, ne pa zunaj mesta, daleč od prebivalcev in stavb, kot predvidevajo protokoli.Kakor koli že, med delom ju je očitno presenetil topniški izstrelek in ju ubil, delo norveške organizacije pa se je začasno ustavilo. Preostalo strelivo in druga nevarna sredstva so pristojni že odstranili iz nesrečnega stanovanja in prenesli na varno, so zagotovili in pomirili prebivalce sosesk.