Znano, kakšno kazen je dobil za tri prerezane vratove

Tožilka je na sojenjuzanj zahtevala dosmrtni zapor, sodišče pa mu je za trojni uboj v Škocjanu pri Domžalah prisodilo 30 let zaporne kazni. Za vsak uboj je dobil po 12 let zapora, enotno kazen pa 30 let. Sodišče je namreč spremenilo kvalifikacijo kaznivega dejanja umora v uboj.Gaspeti je 13. junija lani med 11.00 in 11.33 na grozovit in zahrbten način ubil babico, dedkain strica»Nihče si ne more predstavljati, kaj so žrtve doživljale tik pred smrtjo, ki je nastopila med 5 in 10 minut po zadanih poškodbah,« je v zaključnem govoru povedala tožilkain spomnila, da je po grozljivem dejanju poklical na številko 113 in zagrozil, da bo pobil še svojo familijo, če policisti ne bodo kmalu prišli.Strica Zvonka, ki je bil psihično bolan, je ubil na njegov 51. rojstni dan. Z mesarskim nožem ga je zabodel v prsni koš, a je imel Zvonko še toliko moči, da je pred njim zbežal iz dnevne sobe v kuhinjo. Tam ga je Gaspeti dohitel in najmanj sedemkrat zabodel oziroma mu z rezilom potegnil po vratu in mu ga tako prerezal. Dedka Cirila (74) je zabodel v prsni koš in mu najmanj petkrat prerezal vrat.Babico Martino (71) je najmanj devetkrat zabodel oziroma z rezilom noža potegnil po vratu in ji ga prerezal. Še pred smrtjo oziroma ko je umirala, naj bi ji vnuk na desnem stegnu z nožem narisal mrežo v obliki kljukic in križcev.