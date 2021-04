Trojnemu morilcu Petru dosmrtni zapor!

»Zavedam se, da tako visoke kazni v Sloveniji še nikoli ni bilo izrečene, vendar menim, da še nikoli do zdaj nihče ni izvršil kaznivih dejanj na tako okruten in grozovit način kot Peter Gaspeti.« Tako je tožilka Maša Podlipnik včeraj v zaključnih besedah obrazložila svoj predlog, da sodišče Gaspetiju izreče dosmrtni zapor. Zakaj je ubil babico, dedka in strica, ve samo on. FOTO: Dejan Javornik Obtožen je umora babice Martine, dedka Cirila in strica Zvonka na grozovit in zahrbten način 13. junija lani, med 11.00 in 11.33 v Škocjanu pri Domžalah. Kot je v več kot eni uri poudarila t...