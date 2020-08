Znane podrobnosti o požaru v Ljubljani

V zraku strupen dim

Na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani je ponoči gorelo v skladišču odpadnega materiala. Ogenj je zajel približno 8.000 kvadratnih metrov površine. Gasilcem je požar okoli 2.30 uspelo večinoma pogasiti, v naslednjih urah so nato gasili še posamezna žarišča. Intervencijo počasi zaključujejo.Kot je za STA povedal, ki v GB Ljubljana skrbi za stike z javnostjo, so v soboto nekaj po 23. uri prejeli obvestilo, da gori na avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev. Gasilci so bili v 10 minutah na kraju požara in ugotovili, da gre za zelo obsežen požar mešanega odpadnega materiala.V gašenje so zato vključili več dodatnih vozil gasilske brigade, sodelovalo je tudi večje število prostovoljnih gasilskih enot. Ves čas je bilo na terenu prek sto gasilcev, skupaj pa jih je v gašenju požara sodelovalo prek 220.Požar so okoli 2.30 večinoma pogasili ter nadaljevali gašenje posameznih žarišč. Nekaj minut po 4. uri zjutraj pa so na lokacijo pripeljali še bager Komunalnega podjetja Ljubljana, ki je začel razkopavati požarišče.Kot je povedal Okorn, so okoliške prebivalce obveščali, naj se ne izpostavljajo dimu in preventivno zaprejo okna, saj se pri vsakem požaru – goreli so gume, plastika, ostanki avtomobilov – sprošča tudi strupen dim.Ob tem je Okorn napovedal, da bodo gasilci intervencijo v kratkem končali in bo s tem tudi preklicano opozorilo prebivalcem. Zaradi izvajanja intervencije pa je Cesta dveh cesarjev še vedno zaprta.Na Policijski upravi Ljubljana so napovedali, da bodo policisti po tem, ko bodo gasilci končali intervencijo in bodo ustvarjeni varni pogoji za delo, opravili ogled kraja požara, da bi ugotovili, zakaj je zagorelo.