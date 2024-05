Vlada bo predlagala 40 odstotkov višje plače za direktorje, poslance, ministre ...

Vladna pogajalska skupina bo sindikatom jutri predstavila predlog uvrstitve direktorjev javnih zavodov, agencij, skladov in ravnateljev v novo plačno lestvico, poroča Večer. Plačna reforma, vredna 1,3 milijarde evrov, je sicer v fazi pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja že kar nekaj časa.

Po posameznih delih javnega sektorja tečejo pogajanja o dvigih plač po posameznih delovnih mestih, medtem bi si radi funkcionarji plače zvišali za kar 40 odstotkov. Takšnih funkcionarjev je bilo letos februarja, po podatkih Ministrstva za javno upravo, 2581.

Kdo vse bo deležen povišice?

Takšne povišice naj bi bili deležni poslanci, župani, pravosodni funkcionarji in direktorji javnih zavodov ter agencij. Večer je objavil tudi nekaj primerov vladnega predloga. Ob koncu reformnega obdobja bi direktorja največjih zdravstvenih ustanov prejela 8072 evrov bruto plače, kar je za 3068 evrov več kot danes.

Županom bi se plače povečale za 44 odstotkov. Predsednica republike, predsednik vlade in predsednica državnega zbora bi na mesec dobili 44,9 odstotka več kot zdaj (2.733 evrov več) oziroma 8.821 evrov bruto osnovne plače, ministrom in poslancem bi plače zvišali od 36 do 42 odstotkov, tako da bi za ministre znašala osnovna plača od 7.609 do 8.073 evrov bruto, za poslance pa od 5.832 do 7.387 evrov bruto.

Pogajalski skupini se še nista poenotili glede časovnice plačne reforme.