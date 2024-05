Iščejo 28-letnega Žana, ste ga videli?

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili danes, 10. 5. 2024 okoli 15.30, obveščeni o pogrešani osebi. Žan Tušek je odšel neznano kam.

Tušek, star 28 let, iz Zminca pri Škofji Loki je visok okoli 170 cm, močnejše postave, krajših kostanjevih las in nosi očala. Oblečen je bil v sivomodro majico s kratkimi rokavi in čez njo črno jakno ter spodnji del črna trenirka. Obut je bil v superge sive barve. S seboj je imel nahrbtnik črne barve z odsevniki.

Nazadnje je bil viden danes okoli 14. ure na območju Radovljice. Po zadnjih informacijah, ki so jih sporočili s policije se je danes okoli 15. ure nahajal v okolici železniške postaje na Jesenicah.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, policija javnost prosi za pomoč. Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka na (04) 502 37 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.