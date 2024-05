Vozila jaguarja brez vozniške in pod vplivom drog, policisti so ji stopili na prste

Policisti PP vodnikov službenih psov Novo mesto so 9. 5. okoli 9.30 na cesti med Novim mestom in Mirno Pečjo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila znamke Jaguar.

Med postopkom so ugotovili, da 41-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so ji odredili hitri test, ki je bil pozitiven na kokain, opijate in benzodiazepine. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s policijske uprave Novo mesto.