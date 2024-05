Ni vedel, da je poročen z moškim

Kar 12 dni je bil poročen 26-letni Indonezijec, v javnosti znan le z inicialkama A. K., preden je ugotovil, da je njegova žena – moški. Par se je spoznal na svetovnem spletu in takoj sta se ujela. Srečala sta se tudi v živo in 26-letnik je priznal, da se je zaljubil na prvi pogled, četudi je Adinda Knazda Azzahra, kot se je predstavil v žensko zamaskirani moški, obraz ves čas skrivala za tančico, nosila je tudi hidžab. To se mladeniču ni zdelo nič nenavadnega, tudi on je namreč musliman, poleg tega ga je njena sramežljivost prej privlačila kot odbijala in po nekaj prijateljskih srečanjih je le zbral pogum ter Adindo povabil na pravi zmenek. Teh je sledilo še nekaj, nato pa je A. K. Adindo presenetil z vprašanjem, ali bi postala njegova žena.

Moškemu, ki se je izdajal za žensko, grozi do štiri leta zaporne kazni.

Temnolaska je bila menda navdušena, a ni hotela velike poroke, kot razlog je navedla, da ne bi imela koga povabiti, saj da je njena mama mrtva, z očetom že leta nima stikov. Tako sta se A. K. in njegova nevesta poročila v njegovi vasi, poroka je bila skromna, prav tako dota, ki je znašala komaj pet gramov zlata, več dekle brez staršev v novo družino pač ni moglo prispevati. Da ni vse, kot bi moralo biti, je družina posumila kmalu po poroki, ko se Adinda ni hotela družiti z njimi niti z nikomer drugim iz njihove vasi, in tudi ko sta bila sama, je čez obraz nosila tančice, prav tako je moža zavrnila vsakič, ko si je želel telesnih nežnosti. Ko je o tem potarnal domačim, so ti začeli raziskovati preteklost nove snahe in našli njenega očeta; ta jim je razkril, da se je Adinda pretvarjala, da je moški, da bi prišla do njihovega premoženja. Osramočeni A. K. je o tem obvestil policijo in prevarantu zdaj grozi do štiri leta zaporne kazni.