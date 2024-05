Graditelja glavnega mesta

Sredi aprila so se mestni svetniki odločili, da bodo laskavi naziv častna meščanka in meščan Ljubljane letos podelili sociologinji Julijani Žibert in Janezu Koželju, nekdanjemu prvemu mestnemu urbanistu in dolgoletnemu podžupanu.

Včeraj pa so se na Ljubljanskem gradu zbrali politični in gospodarski veljaki – vsi, ki v prestolnici prispevajo k njenemu razvoju in ugledu. Slovesnosti ob občinskem prazniku, dnevu zmage nad fašizmom in dnevu Evrope se je udeležila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Častna meščanka in meščan Ljubljane

Gradila je Pot

Naziv častne meščanke oziroma meščana prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj prestolnice ter za razvoj dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov. Julijana Žibert, letošnja častna meščanka, je univerzitetna diplomirana sociologinja, ki je od leta 2010 mestna svetnica na Listi Zorana Jankovića. Najvišje občinsko priznanje je prejela zaradi prizadevanja za izboljšanje življenja v Ljubljani tako pri gradnji glavnega mesta kot pri gradnji odnosov med ljudmi, ki temeljijo na strpnosti, razumevanju in sožitju.

Vrsto let je delovala v Zvezi združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB, še vedno pa je aktivna kot predsednica ljubljanskega odbora. »Posebno zavzeto je delovala pri gradnji Poti spominov in tovarištva kot trajnega spomina na z bodečo žico obdano Ljubljano ter skrbela za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine, predvsem spomenikov NOB,« so zapisali v obrazložitvi člani občinske komisije za priznanja.

Nagrado Mestne občine Ljubljana je prejel tudi Magnifico.

Mestni arhitekt

Častni meščan je postal tudi nekdanji podžupan Janez Koželj, ki spada med najpomembnejše slovenske arhitekte zadnjih dveh desetletij 20. stoletja in prvih dveh desetletij 21. stoletja. Njegov ustvarjalni opus sega od grafičnega oblikovanja, arhitekture in urbanizma do načrtovanja prostora velikih meril. Je tudi dolgoletni mestni arhitekt in urbanist.

Leta 2006 je bil Koželj kot mestni svetnik na Listi Zorana Jankovića izvoljen za podžupana, leto kasneje pa je s sodelavci začrtal vizijo dolgoročnega razvoja Ljubljane do leta 2025. Skoraj dve desetletji je to vizijo tudi uresničeval. Glavno mesto je tudi po njegovi zaslugi na področju urbanizma in arhitekture prejelo številne mednarodne nagrade, med drugim je bila Ljubljana leta 2016 razglašena za zeleno prestolnico Evrope.

Magnifico in Rafko

Letošnje nagrade MOL so namenili glasbenemu umetniku Robertu Pešutu - Magnificu, ljubljanski Waldorfski šoli, Zavodu Katoliška mladina, dolgoletnemu predsedniku Gasilske zveze Ljubljana Antonu Podobniku in direktorju Žal Robertu Martinčiču. Na magistratu vsako leto podelijo tudi plakete MOL, med letošnjimi prejemniki pa so Rafko Irgolič, inštruktorji SIM Centra ZD Ljubljana, nevladna organizacija Spominčica, Andrej Razdrih, Igor Vidmar, društvo Delavska svetovalnica in Umetnostnozgodovinski krožek Spoznajmo mesto in domovino.