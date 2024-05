Zastraženi in razdeljeni čakajo zmagovalca Evrovizije

Ko sem pred časom pripravljal prispevek o evrovizijskih oboževalcih, je eden izmed njih dogodek opisal kot božič v maju. Utrip, ki ga je v teh dneh zaznati v Malmöju, gostitelju festivala, tej oznaki pritrjuje. A kot se rado zgodi, je tudi tokrat za omizjem nekdo, zaradi katerega vzdušje ne more biti povsem praznično. Letos je to Izrael, ki na Evroviziji sodeluje kljub pozivom dela javnosti, da bi morala zanj veljati enaka pravila kot za izključeno Rusijo.

V normalnih okoliščinah bi Evrovizija med ljudmi v najslabšem primeru vzbujala ravnodušje ali nekaj dvignjenih obrvi, 68. izdaja festivala, ki poteka v senci vojne v Gazi, pa sproža veliko ostrejše in bolj razdeljene odzive. Razklanost v odnosu do tekmovanja, ki ima sicer na Švedskem nemalo privržencev, je zaznati celo v multikulturnem Malmöju.

Malmö arena sprejme 15.000 ljudi.

Že bežen sprehod po ulici Friisgatan, prijetnem in za promet zaprtem delu mesta, ki so ga gostitelji prekrstili v evrovizijsko ulico, daje vedeti, da mesto nima enotnega stališča do festivala. Z balkonov in oken visijo palestinske zastave, na tleh je brati protestne slogane, med restavracijami in bari se mešajo privrženci Evrovizije in meščani, ki izražajo podporo okupirani Gazi. Ene in druge je mogoče prepoznati brez pretiranega truda. Prvi so navadno odeti v domiselne, vse prej kot konvencionalne oprave in embleme ene od sodelujočih držav, drugi okoli vratu nosijo palestinsko ruto kefijo in druge simbole.

»Mesto je razdeljeno, vendar se mi zdi, da je večina ljudi na strani Palestine. Malmö ima močno zgodovino delavskega razreda in podpore manjšinam, zato se mi zdi, kot da želimo vsi pokazati solidarnost z Gazo,« nam je povedala 30-letna učiteljica Olivia Skoglund, ki tekmovanja ne spremlja. Podobno razmišlja tudi 23-letna Gina. »Kot nekdo, ki že nekaj časa živi v Malmöju, zaznavam predvsem velik generacijski razkorak,« je poudarila. Po njenih opažanjih k bojkotu Evrovizije zaradi sodelovanja Izraela pozivajo predvsem pripadniki generacije Z in milenijci, medtem ko imajo drugi bolj zadržano stališče.

Mesto je razdeljeno, vendar je vtis, da je večina na strani Palestine.

Seveda je vojna grozljiva stvar, ampak mislim, da ne bi smela vplivati na Evrovizijo.

Izjemen izkupiček

Nad prihodom evrovizijske karavane v tretje največje švedsko mesto, ki ga od danske prestolnice loči le Øresundski most, sta v nasprotju z mlajšima sogovornicama navdušeni upokojeni prijateljici, lokalki Christina in Madalene. »Malmö je krasno in odlično mesto za Evrovizijo. Prebivalci smo prijazni. Tukaj sobivamo ljudje z vsega sveta. Poleg tega imamo morje, veliko restavracij in čudovite zgradbe,« je naštevala Christina, ki si bo letošnje tekmovanje ogledala na malem zaslonu. Na vprašanje, ali ju ne moti, da je med 37 nastopajočimi državami tudi izraelska predstavnica Eden Golan, pa je Madalene odgovorila. »Evrovizija je nekaj, kar združuje ljudi iz vse Evrope. Skupaj pojemo in se zabavamo. Seveda je vojna grozljiva stvar, ampak mislim, da ne bi smela vplivati na Evrovizijo.«

Varnostni ukrepi so močno poostreni.

Leta 2013 je Malmö obiskalo 48.100 turistov. Z dogodkom so tedaj zaslužili 22 milijonov evrov. Letos je pripotovalo 100.000 gostov.

Kozmopolitsko in zeleno mesto, kjer je polovica prebivalcev mlajših od 35 let, Evrovizijo gosti tretjič. Prvič mu je bila ta vloga zaupana leta 1992 in drugič 21 let pozneje, potem ko je kot lani Evropo prepričala Švedinja berberskih korenin Loreen. Izkupiček organizacije leta 2013 je bil pozitiven. Malmö je obiskalo 48.100 turistov, akreditiranih je bilo 1700 novinarjev. Neposredni dohodek organizacije najpopularnejšega televizijskega dogodka je znašal 22 milijonov evrov, še nekajkrat višja je bila vrednost promocije mesta, piše v poročilu švedske turistične organizacije.

Tokrat v Malmöju, kjer živi številna skupnost z območja nekdanje Jugoslavije in Bližnjega vzhoda, pričakujejo še več obiskovalcev. Po nekaterih ocenah bo v mesto skupaj pripotovalo okoli 100.000 gostov, ki pa bodo v nasprotju z zadnjo Evrovizijo v Malmöju naleteli na nekoliko manj sproščeno vzdušje in neprimerljivo bolj zaostrene varnostne ukrepe.