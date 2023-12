Spolna zloraba med katoliškimi skavti? Prostovoljca umaknili, Sušinova: Zelo smo pretreseni

»Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je bilo v minulem tednu obveščeno o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper enega izmed naših prostovoljcev,« so danes sporočili iz ZSKSS. »Situacija nas je zelo pretresla, smo pa takoj ukrepali,« je dejala načelnica Tjaša Sušin.

Do razjasnitve okoliščin so osebo, zoper katero je bil podan sum, umaknili od vseh skavtskih aktivnosti in stikov z otroki in mladimi. S pristojnimi organi bodo dejavno sodelovali za razjasnitev okoliščin, so še dodali.

Starše mladih, ki bi bili lahko prizadeti, je vodstvo obvestilo in se pogovorilo z njimi: »Zagotovili smo tudi ustrezno psihosocialno podporo. Staršem, skrbnikom in prostovoljcem smo posredovali smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku.«

Načelnik Nejc Kurbus je dodal: »Informacija o sumu kaznivega dejanja nas je vse zelo prizadela.« Situacijo so vzeli skrajno resno in bodo naredili vse, kar je v njihovih močeh, za zdravo vzgojno okolje.

Dodali so še, da je preiskava še zelo na začetku in da gre za sum.

Kdo je podal prijavo, zaradi interesov preiskave ne razkrivajo. Pojasnili so le, da so bili obveščeni o prijavi.

S tem se soočajo prvič, v preteklosti takšnih primerov ni bilo, pravi Sušinova.

Pod okriljem združenja deluje okoli 1200 prostovoljcev, skupaj z otroki pa jih je okoli šest tisoč.

Policija dogodek že preiskuje.

