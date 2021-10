V Žireh so policisti obravnavali prijavo o zakopanih žebljih na širši poti. V zemlji je bila najdena manjša cev in v njej postavljeni žeblji. Razloga, zakaj so bile stvari tam, policisti niso ugotovili, prav tako glede na do sedaj zbrana obvestila za dogodek niso ugotovili odgovornosti lastnika zemljišča, sporoča PU Kranj.