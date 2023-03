Žarek upanja: po eksploziji na Vrhniki boj za življenji očeta in sina (FOTO)

Pred slabim mesecem, 17. februarja, je prebivalce Stare Vrhnike prestrašila eksplozija. Ne samo ena, kar tri so slišali. Bila je tako silovita, da so jo celo čutili: »Eksplozija je bila tako silna, da so se okoliške hiše tresle, kot bi se vanje zaleteli šleperji!«

Hitro se je v zrak dvignil dim in jasno je bilo, da je do hude nesreče prišlo v Hamexu, podjetju za izdelavo ognjemetov.

Ena oseba umrla, boj za življenji očeta in sina

Na prizorišče je odhitelo na desetine gasilcev in reševalcev. Kaj kmalu nas je dosegla črna vest, da je v nesreči ena oseba umrla (šlo je za Simona Ogrina, več v članku Na zadnjo pot bodo pospremili Simona, ki je umrl v eksploziji na Vrhniki), dve pa sta hudo poškodovani in se za njuno življenje še borijo. Kot smo izvedeli, sta bila hudo poškodovana lastnik Aleš Ham in njegov sin Domen. Izvedeli smo še, da naj bi šlo za hude opekline med 40 in 60 odstotki, ena oseba pa naj bi imela tudi nekaj notranjih poškodb.

Po eksploziji.

Govorice ovrgli, nov žarek upanja

Vmes so se pojavile govorice o njunem zdravstvenem stanju, a smo jih na srečo ovrgli. Danes pa nov žarek upanja, ko smo na Policijski upravi Ljubljana preverjali, ali je v zadevi in preiskavi kaj novega.

Pristojni za informacije Tomaž Tomaževic je namreč sporočil: »Glede na podatke policije lahko tudi potrdimo, da je življenje ene poškodovane osebe še vedno ogroženo, stanje druge osebe pa je stabilno in ni več smrtno ogrožena.«

Vrhnika. FOTO: Bralka Maja

Vzrok eksplozije še ni znan

Po eksploziji v tovarni pirotehnike so bili uničeni dva objekta in tovorni kontejner, skladišče pa je bilo močno poškodovano. Kaj je pripeljalo do eksplozije?

»Lahko zgolj pojasnimo, da intenzivna preiskava še vedno poteka, vzrok za eksplozijo pa še ni znan. Dodamo lahko, da preiskava tako obsežnih in kompleksnih nesreč, kjer se preverijo vse okoliščine dogodka, lahko traja dlje časa,« je zaključil odgovor.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.