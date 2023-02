V ŽIVO: Vrhnika v dimu zaradi eksplozij, ena oseba umrla (VIDEO, FOTO)

Kot smo ekskluzivno poročali prvi, smo malo po 11.30 uri v uredništvu prejeli obvestilo, da so na stari Vrhniki odjeknile tri eksplozije. Po naših informacijah je eksplodiralo v podjetju za izdelavo ognjemetov Hamex. Kaj natančno se je zgodilo, še ni jasno.

Policija je medtem potrdila, da je tragični dogodek terjal vsaj eno smrtno žrtev, dve osebi pa sta huje poškodovani.

Bralec Miha, ki nas je prvi obvestil o dogajanju, nam je razkril, da je na Vrhniki »cela štala«, vsi hitijo na kraj dogodka, nad mestom pa se vije oblak belega dima. Menda so se tresla stekla vse od Vrhnike do Sinje Gorice. Vrhniški gasilci so že na kraju dogodka. Požar naj bi se po eksplozijah precej razvil.

FOTO: Anja Hren

Ena oseba umrla, dve huje poškodovani

Na PU Ljubljana so nam pojasnili, da so bili okoli 11.30 obveščeni o eksploziji v podjetju na območju Vrhnike. Trenutno je širša okolica kraja eksplozije zavarovana, ceste so zaprte, gasilske enote pa sanirajo kraj. Po doslej znanih podatkih je ena oseba v eksploziji umrla, dve osebi pa sta huje poškodovani.

Pozivajo vse voznike v okolici, da so med vožnjo zbrani in osredotočeni na cesto. Voznikom na regionalnih in lokalnih cestah na Vrhniki pa sporočajo, naj omogočijo gasilcem hitro in varno pot mimo.

Hamex v lokalnem okolju velja za precej razvpito podjetje, saj svoje pirotehnične izdelke testira v kamnolomu nad Vrhniko. Bobnenje, ki je sicer vedno korektno napovedano vnaprej, a poteka v nočnih urah, marsikoga moti.

Dogodek spremljamo v živo. Ko bomo vedeli več, boste lahko pri nas to prvi prebrali.

Vrhnika FOTO: Bralka Maja