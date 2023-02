Na zadnjo pot bodo pospremili Simona, ki je umrl v eksploziji na Vrhniki

Minuli petek je v vrhniškem podjetju Hamex, ki proizvaja pirotehnične izdelke, približno 11.30 prišlo do eksplozije v proizvodnih prostorih, požar se je nato razširil tudi na skladišče.

V času eksplozije so bili v tovarni trije - v nesreči je umrl delavec Simon Ogrin (56) z Vrhnike, po domače Jakcov Simon iz Stare Vrhnike, od katerega se bodo poslovili v soboto na pokopališču Stara Vrhnika. Žalujoči cvetje in sveče vljudno odklanjajo, so zapisali pod osmrtnico.

»Niti zbogom nisi rekel,

niti roke nam podal,

a v naših srcih za vedno boš ostal,« so besede, ki so pokojnemu Simonu namenili svojci.

Lastnik in sin še vedno v kritičnem stanju

V eksploziji sta se hudo poškodovala direktor in večinski lastnik Hamexa Aleš Ham njegov sin Domen, po naših informacijah pa sta še vedno v kritičnem stanju in v umetni komi.