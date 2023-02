Poškodovana v umetni komi, opečena po koži in dihalih

V soboto popoldne so kriminalisti končali ogled kraja petkove nesreče v podjetju Hamex na Vrhniki, v kateri je umrl delavec Simon O., huje poškodovana pa sta bila direktor Hamexa Aleš Ham in njegov sin Domen.

Poškodovana sta še vedno v kritičnem stanju

Kot so nam včeraj povedali na UKC Ljubljana, kjer se zdravita poškodovana, sta oba močno opečena po koži in dihalih, eden je dobil tudi poškodbe trebuha in medenice. »Poškodovana sta še vedno v kritičnem stanju, sta v umetni komi, in po navedbah zdravnika bo tako še do naslednjega tedna,« so dejali, čakajoč, da se stanje ponesrečencev nekoliko stabilizira.

V nesreči sta bila močno poškodovana direktor podjetja in njegov sin. FOTO: Dejan Javornik

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da vzroki eksplozije še niso znani in da nadaljujejo zbiranje obvestil, analizo podatkov in ugotavljanje dodatnih okoliščin za razjasnitev vzroka nesreče. »Preiskava tako obsežnih in kompleksnih nesreč lahko traja dlje,« so dejali.

Eksplozija je bila tako silna, da so se okoliške hiše tresle, kot bi se vanje zaleteli šleperji

Eksplozija je v proizvodnih prostorih podjetja, ki v prostorih nekdanje vojašnice proizvaja pirotehnične izdelke, odjeknila v petek okoli 11.30, požar se je nato razširil na skladišče. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, na kraju dogodka je ostala požarna straža. Okoliški prebivalci so za Slovenske novice povedali, da je bila eksplozija tako silna, da so se okoliške hiše tako tresle, kot bi se vanje zaleteli šleperji.

Po eksploziji se je v nebo vil gost dim. FOTO: Aleš Justin

Kot so ugotovile pristojne službe, do onesnaženja okolice pri eksploziji ni prišlo, zaradi oblaka gostega dima, ki se je vil visoko v nebo, pa so bile v času trajanja požara povečane količine trdih delcev v zraku. O tovarni Hamex smo sicer že večkrat poročali pred eksplozijo. Ne le da so tam nakopičene nevarne kemikalije, ampak v njej občasno pirotehnične izdelke tudi preizkušajo, kar povzroča sive lase predvsem prebivalcem na drugi strani Vrhnike, proti Verdu in Borovnici. Po uničujočem požaru leta 2017 v skladišču nevarnih odpadkov v tovarni Kemis imajo mnogi Vrhničani dovolj bližine tako nevarnih snovi in si želijo, da bi s preselitvijo drugam končno le nehali živeti na sodu smodnika.