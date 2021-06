Zapeljal je s parkirišča, sledila je grozljivka

V sredo v popoldanskih urah se je v Višnji vasi hudo poškodoval mopedist.



Nesreča se je zgodila okoli 16. ure na lokalni cesti Vojnik–Dobrna, ko se je 24-letni voznik osebnega vozila s parkirišča vključeval v promet na lokalno cesto in je pri zavijanju levo, v smeri proti Vojniku, zaprl pot vozniku kolesa z motorjem.



Ta je močno zavrl in padel. Pri padcu se je hudo poškodoval.



Povzročitelj je poškodovanemu takoj nudil prvo pomoč in o nesreči obvestil reševalce ter policiste, poroča celjska policijska uprava.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: