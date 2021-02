Za ponarejene verske knjige hoteli 3 milijone

Lanski šesti avgust je bil za pisano mednarodno kriminalno združbo težko pričakovan dan: v Ljubljani so imeli dva Slovenca, z območja Murske Sobote, ter dva madžarska državljana in en hrvaški sestanek z domnevnim kupcem, od katerega so si obetali kar tri milijone evrov izplena. Predmet posla so bile tri starinske knjige, točneje v usnje vezani rokopisi z versko vsebino, ki naj bi izvirali z Bližnjega vzhoda. Ker je ena izmed knjig na naslovnici nosila Davidovo zvezdo, gre sklepati, da je šlo za artefakte z judovsko vsebino – glede na navedbe policije, da gre za kodeks, bi lahko šlo tudi ...