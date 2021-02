Z vitlom so jo dvignili v helikopter in odpeljali

Tudi tokratni konec tedna ni minil brez nesreč v hribih. Ob 14.59 je na pohodni poti s planine Kisovec proti Sv. Primožu v občini Kamnik padla planinka in si poškodovala nogo. Posredovali so reševalci postaje GRS Kamnik in dežurna ekipa helikopterske nujne pomoči Brnik ter helikopter letalske policijske enote. Poškodovanko so z uporabo vitla dvignili v helikopter in jo prepeljali v UKC Ljubljana.



Ob 12.08 pa se je na poti s planine Vogar v Stari Fužini v občini Bohinj planinec poškodoval gleženj. Reševalci GRS Bohinj so ga oskrbeli in prenesli v dolino.

