Vse to so na dvodnevni prireditvi zasegli policisti

Mariborski policisti so na javni prireditvi na Ptuju 5. in 6. avgusta 2022, opravili poostren nadzor v okolici in na samem koncertnem prizorišču, ki ga je v dveh dneh obiskalo več tisoč obiskovalcev. V času nadzora so v dveh dneh opravili 41 zasegov prepovedanih drog, in sicer 30 zasegov konoplje, pet zasegov amfetamina, tri zasege MDMA (ekstazi), dva zasega kokaina in en zaseg kristalov MDMA.

Uvedenih bo 34 t. i. hitrih postopkov o prekršku zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in pet obdolžilnih predlogov zaradi kršitve določil 33. člena ZPPPD.