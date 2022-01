Voznika prijeli, potniki zbežali

Bilo je v ponedeljek ob 13.57, ko so začeli primorski policisti voziti za voznikom osebnega avtomobila opel astra, ki se je na cesti od Dvorov proti Sv. Antonu požvižgal na policijske znake. Namesto da bi ustavil, je pritisnil na plin in pospešeno peljal proti Pobegom. V vozilu je bilo več oseb. Peljalo je proti Dekanom in Rižani. Pri zasledovanju je ena od policijskih patrulj poškodovala službeno vozilo. Pri reki Rižani pred Dekani se je voznik ustavil, vse osebe pa so pobegnile iz avta.

Policisti so zatem prijeli voznika, 21-letnega državljana Srbije, zanj sledita kazenska ovadba in plačilni nalog za več kršitev cestnoprometnih predpisov. Vsi postopki še potekajo, so sporočili s koprske policijske uprave.

Že zjutraj malo po osmi pa so policisti na območju PP Gorišnica imeli v postopku štiri državljane Severne Makedonije, ki so z osebnim avtomobilom francoskih registrskih oznak nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, za to pa niso imeli ustreznih dovoljenj. Povrhu v Franciji, kamor so potovali, nimajo urejenega statusa zaposlitve, kar je bil njihov razlog potovanja. Policisti so vse oglobili in jih pridržali. Včeraj so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Malo kasneje so na istem mestu imeli v postopku Hrvata, ki je z osebnim avtomobilom nemških registrskih oznak prav tako nedovoljeno prestopil državno mejo. Oglobili so ga. Oglobili so tudi srbska državljana, ki imata bivanje urejeno na Hrvaškem in sta ob 9.20 z osebnim avtomobilom slovenskih registrskih oznak nedovoljeno prestopila državno mejo. Na mejnem prehodu Zavrč so ju napotili iz države.

Deset minut kasneje so na istem mestu obravnavali tri državljane BiH, ki imajo bivanje urejeno v Sloveniji, a so z osebnim avtomobilom registrskih oznak BiH nedovoljeno prestopili mejo. Voznika so oglobili, sopotnikoma pa izrekli opozorilo.